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На Дону новый детский хирургический центр планируют открыть к лету

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В Ростовской области завершено строительство здания областного детского хирургического центра, который планируется в эксплуатацию к лету нынешнего года. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев в эфире программы «О главном» на телеканале «Дон-24».

#Здоровье

По его словам, сейчас специалисты заняты монтажом крупногабаритного оборудования. Также здание оснащается мебелью и инвентарём.

Областной детский хирургический центр построен. Мы планируем до лета текущего года его запустить. Это действительно может быть самый высокотехнологичный центр на юге нашей страны. Мы не останавливаемся, потому что для нас строительство учреждений высокотехнологичной медицины остается приоритетом. Сейчас в центре идут пусконаладочные работы, — рассказал Василий Голубев.

И отметил, что центр был построен быстро. При этом не пострадало качество работ.

Напомним, с июля 2021 года в рамках национального проекта «Здравоохранение» ведется строительство детского хирургического центра инновационных технологий на 280 коек с возможностью проведения трансплантации костного мозга. В больнице будут открыты отделения функциональной диагностики, лаборатории, пищеблок, гостиница для временного пребывания родителей.

Фото donland.ru

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