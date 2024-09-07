В Ростовской области новые учебники по истории закупили для студентов колледжей и техникумов. На эти цели было выделено 57,8 млн рублей, сообщает официальный портал правительства Ростовской области.

Почти 22 тысячи новых комплектов поступят в образовательные учреждения в сентябре. В них входит единый государственный учебник истории России и всеобщей истории.

Учебник всеобщей истории охватывает период с 1914 года до начала XXI века. Учебник истории России издан в двух книгах: 1914-1945 годы и 1945 год – начало XXI века.

«Сегодня более половины всех выпускников девятого класса выбирают для себя среднее профессиональное образование. Образовательные материалы – важная часть учебного процесса. Всего для обеспечения донских школ и колледжей учебниками правительством Ростовской области в бюджете нынешнего года предусмотрено почти 1,5 млрд рублей, в 2025 году – почти 1,2 млрд рублей, – отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

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