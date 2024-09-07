Главная » #Образование

На Дону новые учебники истории закупили для колледжей и техникумов

На чтение 1 мин Просмотров 17 Опубликовано

В Ростовской области новые учебники по истории закупили для студентов колледжей и техникумов. На эти цели было выделено 57,8 млн рублей, сообщает официальный портал правительства Ростовской области.

#Образование

Почти 22 тысячи новых комплектов поступят в образовательные учреждения в сентябре. В них входит  единый государственный учебник истории России и всеобщей истории.

Учебник всеобщей истории охватывает период с 1914 года до начала XXI века. Учебник истории России издан в двух книгах: 1914-1945 годы и 1945 год – начало XXI века.

«Сегодня более половины всех выпускников девятого класса выбирают для себя среднее профессиональное образование. Образовательные материалы – важная часть учебного процесса. Всего для обеспечения донских школ и колледжей учебниками правительством Ростовской области в бюджете нынешнего года предусмотрено почти 1,5 млрд рублей, в 2025 году – почти 1,2 млрд рублей, – отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области проводится набор в вузы ФСБ.

Фото donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости новые учебники истории образование Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru