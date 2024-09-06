В Ростовской области неизвестные правонарушители похитили ящик с пожертвованиями для бойцов СВО, который стоял в магазине. В момент совершения преступления они попали на камеры видеонаблюдения.

Инцидент произошел в торговой точке, расположенной в одном из садоводческих некоммерческих товариществ Аксайского района. Видеозапись с места происшествия была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети Интернет.

Как сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк, сейчас сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников и их задержание. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Доследственную проверку проводит и региональный Следком.

Ранее мы рассказали, что жителя Дона осудят за нападение на ветерана боевых действий и его семью.

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