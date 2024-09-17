На Дону назвали самых востребованных сотрудников и их средние зарплаты

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали профессии и вакансии по спросу в Ростовской области и назвали топ-5 лидеров, а также их медианные зарплаты.

В пятерку профессий-лидеров по спросу в Ростовской области сейчас входят продавцы-консультанты и продавцы-кассиры (5,1 тыс. вакансий за последний месяц), менеджеры по продажам и по работе с клиентами (4 тыс. вакансий), водители (2,9 тыс. предложений), операторы call-центра (2 тыс. предложений). Завершают пятёрку самых востребованных сотрудников повара, пекари и кондитеры (более 1 тыс. вакансий).

«Ситуация для работодателей — непростая, за одних и тех же специалистов борются компании из разных отраслей. Например, продавцы требуются компаниям из направлений «Розничная торговля», «Товары народного потребления (непищевые)», «Продукты питания», «Телекоммуникации, связь», «Электроника и бытовая техника» и другим. Такая же картина наблюдается и с поварами, операторами call-центра, водителями и менеджерами по продажам, — комментирует Олеся Лавренова, директор hh.ru Юг.

Такая ситуация на рынке труда благоволит соискателям — для них сейчас идеальное время для размещения резюме, поиска работы и более интересных предложений.

Мало того, что эти специалисты крайне востребованные, так и ещё и одни из самых дефицитных в стране и регионе — индекс конкуренции, то есть количество резюме на вакансию, который при здоровой конкуренции должен быть в диапазоне от 4 до 8, по этим специальностям меньше 3 резюме на вакансию. А по продавцам и поварам вообще меньше 1.

«Конкуренция за работников ведёт к росту заработной платы. Судя по динамике предлагаемых зарплат на Дону, работодатели далеки от их сдерживания, мы видим тенденцию планомерного роста. «Зарплатная гонка» разной степени интенсивности — основной инструмент повышения привлекательности в условиях жесткой конкуренции за персонал», — продолжает Олеся Лавренова.

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