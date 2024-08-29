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На Дону мужчина зарезал знакомого, будучи пьяным

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На счету злоумышленника — преступление против собственности.

Новости Ростовской области

В Семикаракорске Ростовской области по подозрению в совершении убийства задержан мужчина, сообщает следком по региону.

По версии следствия, 27 августа этого года подозреваемый, находясь в квартире, расположенной на Молодежной улице в городе Семикаракорске, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своим 50-летним знакомым нанес ему множественные удары ножом в область шеи.
Пострадавший скончался на месте происшествия, а злоумышленник поспешил скрыться, однако в кратчайшие сроки его местонахождение было установлено правоохранителями. Подозреваемого задержали и поместили под стражу.

Установлено, что ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления против собственности. Ведется следствие.

Фото: следком по РО

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Таганрогская правда
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