Главная » Новости Ростовской области

На Дону мужчина забил своего знакомого до смерти

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Теперь житель Аксая предстанет перед судом.

Новости Ростовской области

В Ростовской области будут судить жителя города Аксая, который обвиняется в смертельном избиении, сообщает региональный следком.

По данным следствия, в марте 2024 года фигурант, находясь вблизи жилого дома, расположенного по улице Железнодорожной в городе Аксае, в ходе ссоры нанес своему 41-летнему знакомому множественные удары руками по голове и туловищу. От полученных телесных повреждений мужчина через несколько дней скончался, говорится в сообщении.

Причиной ссоры, закончившийся тяжким преступлением, стал отказ потерпевшего вернуть принадлежащее фигуранту дела имущество — установлено в ходе следствия.

Уголовное дело по данному факту с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: следком по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru