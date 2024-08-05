На Дону мужчина забил своего знакомого до смерти

Теперь житель Аксая предстанет перед судом.

В Ростовской области будут судить жителя города Аксая, который обвиняется в смертельном избиении, сообщает региональный следком.

По данным следствия, в марте 2024 года фигурант, находясь вблизи жилого дома, расположенного по улице Железнодорожной в городе Аксае, в ходе ссоры нанес своему 41-летнему знакомому множественные удары руками по голове и туловищу. От полученных телесных повреждений мужчина через несколько дней скончался, говорится в сообщении.

Причиной ссоры, закончившийся тяжким преступлением, стал отказ потерпевшего вернуть принадлежащее фигуранту дела имущество — установлено в ходе следствия.

Уголовное дело по данному факту с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: следком по РО