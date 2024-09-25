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На Дону мужчина украл 580 кг руды из вагона грузового поезда

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В Ростовской области сотрудники транспортной полиции задержали 32-летнего уроженца Краснодарского края, который похитил из полувагона грузового поезда более полтонны железной руды, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Новости Ростовской области

Фигуранта задержали на станции Крыловская. Ночью он  проник в полувагон и похитил железорудные брикеты — в общей сложности 580 кг. Далее перенес их на прилегающий участок, чтобы впоследствии сдать в пункте приема металла. Общая сумма ущерба составила более 14 тысяч рублей.

Подозреваемый дал признательные показания. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело о краже. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области поезд насмерть сбил 29-летнего мужчину.

Фото УТ МВД России по СКФО

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Таганрогская правда
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