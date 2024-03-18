На Дону мужчина чуть не зарубил топором пасынка

Ранее злоумышленник уже был судим за убийство.

В Ростовской области 43-летний мужчина обвиняется в покушении на убийство. В декабре 2023 года он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в домовладении, расположенном в пос. Горняцком Белокалитвинского района Ростовской области, в ходе конфликта со своим 31-летним пасынком, нанес последнему удары топором в область головы, сообщает следком по региону.

Потерпевший оказал своему отчиму активное сопротивление, что спасло молодому человеку жизнь. С телесными повреждениями мужчина был доставлен больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь.

Злоумышленник в ходе расследования полностью признал свою вину. Известно, что ранее он уже был судим за убийство. Теперь ему вновь предстоит предстать перед судом за покушение на убийство.

Фото: следком по РО