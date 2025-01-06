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На Дону молодые семьи получат господдержку на улучшение жилищных условий

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Распоряжением врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря утвержден список молодых семей, которые в 2025 году смогут улучшить свои жилищные условия благодаря господдержке.

Новости Ростовской области

Обеспечение жильем молодых семей проходит в рамках госпрограммы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Данный вид господдержки с 2010 года оказывается молодым семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Претендовать на участие в госпрограмме могут молодые супруги в возрасте до 36 лет. Прием необходимых документов проводят муниципалитеты по месту жительства.

«Список претендентов формируется с учетом федеральной субсидии, запланированной региону на год, и софинансирования из регионального и местных бюджетов», — пояснили в региональном правительстве.

Размер целевой субсидии определяется из расчета 30% от стоимости жилья для бездетных семей и 35% — для семей с детьми. Направить средства господдержки можно на приобретение жилого помещения, на первоначальный взнос при покупке жилья, на уплату ипотечного платежа.

В региональный список на 2025 год включено 89 семей. Свидетельства, дающие право на получение социальной выплаты, будут выданы молодым семьям до 1 марта 2025 года.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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