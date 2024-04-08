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На Дону молодой парень обманул шестерых женщин на 1,8 млн рублей

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Злоумышленник действовал по схеме: «Ваш родственник попал в ДТП».

Новости Ростовской области

Донская полиция задержала 21-летнего жителя Азова, который подозревается в мошенничестве в отношении шестерых женщин в возрасте от 50 до 70 лет, жительниц Батайска и Азова. Общая сумма ущерба от действий молодого человека, составила 1,8 млн рублей.

По версии полиции, злоумышленник действовал по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Он звонил потерпевшим, сообщал об аварии, в которой якобы пострадали люди. За непривлечение близкого человека к уголовной ответственности собеседник требовал у женщин деньги. Далее злоумышленник сам приезжал к ним домой и забирал наличность.

В настоящее время молодой человек задержан и заключен под стражу, возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Фото Анатолия Ивашова

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Таганрогская правда
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