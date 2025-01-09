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На Дону мать и сын получили ожоги, пытаясь потушить пожар в своем доме

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8 января в Ростовской области два человека были госпитализированы с ожогами в больницу после пожара, который произошел в частном домовладении. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Новости Ростовской области

Происшествие случилось в Каменск-Шахтинском на улице  Горького. В частном доме загорелись вещи, оставленные сушиться рядом с печкой. Хозяева попытались самостоятельно справиться с огнем, но безрезультатно. На место прибыли четыре спецмашины и 14 сотрудников МЧС, которые ликвидировали возгорание на площади 40 квадратных метров.

В результате происшествия ожоги получили 92-летняя женщина и ее 64-летний сын, которые были доставлены в больницу.

Ранее мы рассказали, что на Дону в отсутствии хозяев сгорела баня.

Фото ГУ МЧС по РО

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новости пожар происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
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