8 января в Ростовской области два человека были госпитализированы с ожогами в больницу после пожара, который произошел в частном домовладении. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Происшествие случилось в Каменск-Шахтинском на улице Горького. В частном доме загорелись вещи, оставленные сушиться рядом с печкой. Хозяева попытались самостоятельно справиться с огнем, но безрезультатно. На место прибыли четыре спецмашины и 14 сотрудников МЧС, которые ликвидировали возгорание на площади 40 квадратных метров.

В результате происшествия ожоги получили 92-летняя женщина и ее 64-летний сын, которые были доставлены в больницу.

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Фото ГУ МЧС по РО