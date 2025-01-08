На Дону в отсутствии хозяев сгорела баня

Причиной возгорания стали неполадки с электропроводкой.

В Семикаракорском районе Ростовской области, в хуторе Бакланники, на территории частного домовладения сгорела баня. Постройка вспыхнула, когда хозяев не было дома — огонь заметили соседи и вызвали пожарных, сообщает МЧС по региону.

Огнеборцы ликвидировали огонь на 24 квадратных метрах, не допустив перехода на дом. В тушении было задействовано 8 человек. Причиной пожара стало коротко замыкание в электропроводке. Противопожарное ведомство в очередной раз призывает граждан следить за исправностью проводки в своих домах и не перегружать сеть работающими электроприборами, особенно в зимнее время.

Фото: МЧС по РО