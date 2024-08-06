На Дону маркировка пчёл стала обязательной

В филиале Россельхозцентра по Ростовской области напоминают об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных, в том числе и пчёл.

По правилам учета, которые действуют с 1 марта 2024 года, необходимо использовать специальные бирки или чипы, а также регистрировать информацию о маркировке в системе «Хорриот» ФГИС ветеринарии.

«Пчёл следует идентифицировать группами, размещая на внешней стороне улья электронное табло с соответствующими данными. На устройстве должен быть указан номер пчелосемьи или штрихкод, который позволит Россельхознадзору получить доступ к учётной системе. Маркировка пчел обязательна для сельскохозяйственных компаний, фермеров вне зависимости от организационно-правовой формы, а также владельцев личных пчеловодных хозяйств», — уточнили в ведомстве.

Маркировка пчелиного роя должна быть выполнена не позднее, чем через 14 дней после его размещения в улье или ввоза из-за границы.

Нарушение правил маркировки грозит штрафами: для физических лиц — до 5 тысяч рублей, для должностных лиц из животноводческих предприятий и юридических лиц — до 20 тысяч рублей. Кроме того, деятельность юридических лиц может быть приостановлена на срок до двух месяцев.

«Обязательная маркировка необходима для управления жизненным циклом животных и предотвращения распространения инфекционных заболеваний», — отметили в Россельхозцентре.

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