Главная » Новости Ростовской области

На Дону маркировка пчёл стала обязательной

На чтение 2 мин Просмотров 26 Опубликовано

В филиале Россельхозцентра по Ростовской области напоминают об обязательной маркировке  сельскохозяйственных животных, в том числе и пчёл.

Новости Ростовской области

По правилам учета, которые действуют с 1 марта 2024 года, необходимо использовать специальные бирки или чипы, а также регистрировать информацию о маркировке в системе «Хорриот» ФГИС ветеринарии.

«Пчёл следует идентифицировать группами, размещая на внешней стороне улья электронное табло с соответствующими данными. На устройстве должен быть указан номер пчелосемьи или штрихкод, который позволит Россельхознадзору получить доступ к учётной системе.  Маркировка пчел обязательна для сельскохозяйственных компаний, фермеров вне зависимости от организационно-правовой формы, а также владельцев личных пчеловодных хозяйств», — уточнили в ведомстве.

Маркировка пчелиного роя должна быть выполнена не позднее, чем через 14 дней после его размещения в улье или ввоза из-за границы.

Нарушение правил маркировки грозит штрафами: для физических лиц — до 5 тысяч рублей, для должностных лиц из животноводческих предприятий и юридических лиц — до 20 тысяч рублей. Кроме того, деятельность юридических лиц может быть приостановлена на срок до двух месяцев.

«Обязательная маркировка необходима для управления жизненным циклом животных и предотвращения распространения инфекционных заболеваний», — отметили в Россельхозцентре.

Ранее мы сообщали, что на полях Ростовской области может появиться опасный вредитель — хлопковая совка.

Изображение от wirestock на Freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Россельхозцентр Ростовская область сельское хозяйство
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru