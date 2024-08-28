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На Дону легковушка врезалась в «Газель»: два человека госпитализированы

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27 августа в Ростовской области во время аварии, участниками корой стали легковой автомобиль и «Газель» пострадали два человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Новости Ростовской области

Происшествие случилось в 16.22 на 1 км автодороги «Обход г. Волгодонска». По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля «LADA Kalina» пересекая нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог, не предоставил преимущество в движении автомобилю «ГАЗ 2705», за рулем которого находился 67-летний мужчина.

В результате ДТП получили травмы водитель «ГАЗ» и 42-летний пассажир «LADA Kalina», которые были доставлены в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге два велосипедиста спровоцировали аварию на дороге.

Фото Госавтоинспекции РО

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Таганрогская правда
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