На Дону изъяли 3 тонны флаконов для поддельной бытовой химии

В Ростовской области таможенники изъяли более трех тонн контрафактных флаконов и крышек, которые пытались ввезти в Россию из Республики Узбекистан. Продукция могла быть использована для производства некачественной бытовой химии, потенциально опасной для потребителя, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Декларацию на ввоз из Узбекистана более 5 тонн хозяйственных товаров подала ростовская организация. Во время проведения контроля таможенники обнаружили признаки контрафактности части ввозимых товаров.

«Таможенный досмотр, проведенный должностными лицами Азовского таможенного поста Ростовской таможни, подтвердил факт размещения на флаконах, предназначенных для бытовой химии, маркировки, сходной с российским товарным знаком (65 000 шт.). А также факт сходства внешнего вида белых пластиковых бутылок в совокупности с крышками синего цвета с упаковкой популярного шампуня зарубежной марки (5 000 шт.)», — пишет источник.

По фактам незаконного использования товарных знаков в отношении декларанта возбуждены дела об административных правонарушениях. Товары с признаками контрафактности общим весом 3,1 тонны изъяты.

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Фото Южного таможенного управления