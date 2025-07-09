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На Дону из-за малолетних хулиганов экстренно остановили пассажирский поезд

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Подростки из Зверева в качестве развлечения положили на железнодорожные пути автомобильную шину. На их родителей составлены протоколы об административном нарушении.

Новости Ростовской области

Сообщение об экстренном торможении пассажирского поезда на перегоне «Предугольная – Зверево» поступило в дежурную часть Лиховского ЛОВД России на транспорте. Стоп-кран проводник сорвал, увидев на железнодорожных путях автомобильную шину.

«Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних установили двух подростков 13 и 14 лет, проживающих в городе Зверево. Несовершеннолетние признались, что положили шину на рельсы в качестве развлечения, не осознавая возможных последствий своих действий», — сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Инспекторы провели с хулиганами профилактические беседы. На момент совершения правонарушения подростки не достигли возраста привлечения к административной ответственности. Поэтому в отношении их законных представителей (родителей) составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Фото УТ МВД России по СКФО

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Таганрогская правда

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