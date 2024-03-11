На Дону эксперт написал заведомо ложное заключение

Он должен был определить подлинность подписи в договоре, связанном с недвижимостью.

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего судебного эксперта. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложное заключение, показание эксперта).

По данным следствия, в 2022 году на основании постановления нотариуса эксперту было поручено проведение почерковедческой экспертизы для установления принадлежности подписи в договоре на оказание посреднических услуг по продаже объектов недвижимости и давности его изготовления.

В итоге обвиняемый составил экспертное исследование, куда «внес несоответствующие действительности выводы по поставленным на его разрешение вопросам», сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.



Также при рассмотрении гражданского дела в суде эксперт дал ложные показания относительно обстоятельств, методики и средств использованных при проведении экспертизы.

В настоящее уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо арест на срок до трех месяцев а также штраф до 80 тыс. рублей.

Фото: следком по РО