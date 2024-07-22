На Дону двое подростков пострадали во время страшной аварии  

21 июля в Тарасовском районе Ростовской области во время страшной аварии пострадали двое подростков, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительной информации, во втором часу дня на 12 км автодороги между поселком Тарасовским и хутором Можаевка 54-летний водитель автомобиля «LADA Granta» выехал на полосу встречного движения. Он не справился с управлением и врезался в автомобиль «LADA Granta», которым управлял 38-летний мужчина.

В результате ДТП двое пассажиров — 16-летняя девочка и 14-летний мальчик получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что четыре человека погибли в аварии под Волгодонском.

Фото Госавтоинспекция РО