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На Дону двое подростков пострадали во время страшной аварии  

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21 июля в Тарасовском районе Ростовской области во время страшной аварии пострадали двое подростков, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Новости Ростовской области

По предварительной информации, во втором часу дня на 12 км автодороги между поселком Тарасовским и хутором Можаевка 54-летний водитель автомобиля «LADA Granta» выехал на полосу встречного движения. Он не справился с управлением и врезался в автомобиль «LADA Granta», которым управлял 38-летний мужчина.

В результате ДТП двое пассажиров — 16-летняя девочка и 14-летний мальчик получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что четыре человека погибли в аварии под Волгодонском.

Фото Госавтоинспекция РО

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Таганрогская правда
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