На Дону доля ВИЧ-инфицированных среди молодежи снизилась на 5,4%

Более 100 подростков двух смен форума «Молодая волна» стали участниками интерактивных лекций по профилактике ВИЧ.

В Ростовской области в мае месяце по традиции проводятся мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции, посвященные Международному дню памяти людей, умерших от СПИДа. В частности, для юных участников форума «Молодая волна» медики провели интерактивные лекции по информированию об этом вирусе, путях его передачи и профилактике заражения. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона.

Всего более ста юных дончан приняли участие в мероприятии. Лекции провел врач-педиатр Роман Поликарпов, который констатировал хороший уровень информированности о ВИЧ-инфекции среди молодого поколения. Большинство из ребят правильно называют пути передачи ВИЧ и отвергают неверные. На это указывает и официальная статистика в Ростовской области: в регионе в течение пяти лет доля инфицированных людей в возрасте от 18 до 30 лет снизилась на 5,4%, говорится в сообщении минздрава.

Фото: минздрав РО