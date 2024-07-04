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На Дону для детей и молодёжи проходят «Уроки мужества»

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В Белокалитвинском оздоровительном лагере «Орленок» ребятам рассказали об исторических событиях ВОВ, а также о защите армией Отчества сейчас. А ветеран СВО Василий Новоточинов поведал о героизме, стойкости и сплоченности нашего народа.

Новости Ростовской области

А вот в Мартыновском районном краеведческом музее урок назывался «Мы — наследники Великой Победы». На встрече ребята рассказали о волонтерской помощи героям специальной военной операции.

В Зверево на «Урок мужества» позвали ребят пришкольного оздоровительного лагеря гимназии имени А.П. Чехова и членов семей погибших бойцов СВО. Там социальный координатор Ирина Трухинцова пригласила всех на выставку «Время Героев». Недавно она пополнилась материалами о земляках, участвующих в специальной военной операции.

На встрече в Каштановской школе ученики не только поговорили о героизме наших солдат, но и передали поделки защитникам на фронт.

Все эти «Уроки мужества» были организованы по инициативе социальных координаторов филиала фонда «Защитники Отечества» в Ростовской области.

Фото предоставлено фондом «Защитники Отечества»

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дети новости Ростовская область уроки мужества
Таганрогская правда
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