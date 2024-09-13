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На Дону директора фирмы подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

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Речь идет о неуплате 80 млн рублей.

Новости Ростовской области

В Ростовской области возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) в отношении руководителя бизнес-структуры. Об этом сообщает следком по региону.

По версии следствия, коммерсант в период с 2020 по 2021 годы создал фиктивный документооборот с фантомными предприятиями и вносил в налоговую отчетность сведения, не соответствующие действительности. Таким образом директор коммерческой организации уклонился от уплаты налогов на общую сумму свыше 80 млн рублей, говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК РФ по Ростовской области на основании материалов из налоговой инспекции. Следствие продолжается.

Фото: следком по РО

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Таганрогская правда
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