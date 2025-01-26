На Дону дежурят 26 казачьих антидроновых постов наблюдения

В Ростовской области на 26 постах воздушного наблюдения несут дежурство казаки-дружинники, которые помогают обнаруживать движущиеся к населенным пунктам воздушные цели.

Как сообщил заместитель губернатора региона, атаман Всевеликого войска Донского Сергей Бодряков, посты расположены в 18 муниципалитетах Дона. Они оснащены спецсредствами, приборами связи и ночного видения, приобретенными за счет средств резервного фонда областного правительства.

«С ноября 2024 года казаки фиксируют и оперативно передают данные о направлении и характере обнаруженных целей. За это время было выявлено более 170 движущихся к населенным пунктам БПЛА, — рассказал Сергей Бодряков.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области собирают команду волонтеров для ликвидации ЧС в Краснодарском крае.

Фото donland.ru