На Дону детские площадки планируют благоустроить по федеральной программе

Донские власти рассматривают вопрос благоустройства детских площадок в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщается на портале правительства региона.

Сейчас в Ростовской области насчитывается более 3000 детских площадок. С 2018 года по 1 июля 2021 года госнадзор в отношении требований техрегламента о безопасности детских площадок и оборудования осуществлял Росстандарт, затем законодательство поменялось. Сегодня за безопасностью и состоянием детских площадок необходимо следить всем их собственникам. Требования к местам размещения таких зон указаны в ГОСТах, методических рекомендациях для подготовки правил благоустройства и иных документах.

Для производителей оборудования детских площадок требования ГОСТов носят рекомендательный характер. Но органы местного самоуправления при закупке оборудования обязаны проверять, соответствует ли оно ГОСТам и техрегламенту, напомнил министр ЖКХ региона Сергей Сизиков.

В Ростовской области есть много детских площадок, гулять на которых детям небезопасно. А безопасность — самый важный вопрос, которому необходимо уделять максимальное внимание, – подчеркнул министр.

В 2024 году в Ростовской области планируют благоустроить дворовые территории в десяти городах. На эти цели из областного бюджета направят более 250 млн рублей.

Участие жителей в вопросах городского развития стало ключевым условием регионального проекта «Формирования комфортной городской среды» и нацпроекта «Жилье и городская среда», созданного по решению Президента России. Благоустройство дворов и площадок, так же, как парков и скверов, должно проходить только при участии жителей территорий, — отметил Сергей Сизиков.

Напомним, в Таганроге в 2023 году в рамках нацпроекта преобразились внутридворовые пространства по семи адресам: в переулках 1-м Новом, 16-1 и Каркасном, 11. А также на улицах Циолковского, 32-а, Социалистической, 7/1, Чехова, 359, Свободы, 12 и 22/1. Во дворах многоэтажек установили малые архитектурные формы, резиновое ударопоглощающее покрытие, скамейки, урны и автономное освещение. Общий объем финансирования составил 46 млн рублей.

Также завершено обустройство детских площадок на улицах С. Лазо и Дзержинского. Работы финансировались из городского бюджета. В планах 2024 года – обустройство еще пяти детских площадок.

Фото из архива «Таганрогской правды»