На Дону действие программы регионального маткапитала продлено до 2030 года

Ранее с такой инициативой выступили на областном Форуме первичных отделений «Единой России».

На очередном заседании Законодательного Собрания Ростовской области 26 сентября депутаты приняли поправки к областному закону «О региональном материнском капитале», которые продлевают действие программы до 2030 года.

Кроме того, поправки расширили возможности использования средств регионального маткапитала на реконструкцию дома блокированной застройки, а также оформления реконструированного дома в общую долевую собственность родителей и детей.

«Дома блокированной застройки — это так называемые «таунхаусы». Высота дома до трех этажей и он поделен на жилые блоки, имеющие отдельные входы с улицы и соединенные общей стеной. Ранее этот вид жилой застройки не попадал в объекты, на которые можно расходовать средства материнского капитала», — отметил председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко.

С предложением о продлении программы выступали участники областного Форума первичных отделений «Единой России» «Народная программа. Благополучие семьи». Александр Ищенко поддержал эту и другие инициативы по поддержке семей с детьми, озвученные партийными активистами.

Напомним, в Ростовской области размер регионального материнского капитала с 1 января 2024 года составляет 144 212 рублей.

Средствами регионального материнского капитала семья может воспользоваться в полном объеме либо по частям по нескольким направлениям, среди которых — улучшение жилищных условий, получение образования ребенком, лечение ребенка, приобретение автотранспортного средства, компенсация расходов, связанных с газификацией домовладения и ряд других.

На Дону с начала действия закона о региональном маткапитале по 2023 год включительно число детей, рожденных в семьях третьими или последующими, выросло более чем на 15 %.

Законодательство о региональном маткапитале совершенствуется: так, в ноябре 2023 года вносились поправки, которые предоставляют возможность многодетным семьям получить 15 тысяч рублей из средств материнского капитала для подготовки детей к школе.

По материалам zsro.ru