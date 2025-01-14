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На Дону дан старт мероприятиям Года защитника Отечества

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14 января в Ростовском музыкальном театре состоялись мероприятия, открывшие Год защитника Отечества в Ростовской области.

Новости Ростовской области

О старте Года защитника Отечества объявил врио губернатора Юрий Слюсарь.

«Нас ждет большое количество разных мероприятий: культурных, социальных, спортивных, военных. Центральным событием будет празднование Великой Победы. Надеюсь, удастся провести парад на Театральной площади. Но Год защитника Отечества — не только про празднование. Это про память наших дедов и прадедов, которые защищали Родину с оружием в руках. Для нас большая честь быть частью народа-победителя, большая ответственность. Задача — перед ними, перед их памятью, перед нашими детьми, следующими поколениями — эту честь и славу сохранить», — сказал Юрий Слюсарь.

Особые слова благодарности врио губернатора адресовал родным и близким военнослужащих.

«Благодарю, низко кланяюсь вам: мамы, жены, сестры, дети. В семье, где глава семьи ушел на войну, так остро проявляются чувства любви, сопереживания, заботы, тревоги, как ни в какой другой ситуации. Это очень непросто. И огромное вам спасибо за мужество, за семейный, домашний героизм, который вы также проявляете, — обратился к семьям бойцов Юрий Слюсарь.

Глава региона вручил награды и поощрения участникам спецоперации и подчеркнул, что награды — самое малое, что может сделать для них страна за ратный, самоотверженный труд и службу.

Юрий Слюсарь сообщил, что в Ростовской области стартует программа «Время героев» и пригласил к участию в ней бойцов спецоперации.

«Мы открываем региональную программу «Время героев», которая призвана вовлечь всех участников спецоперации в процессы, происходящие в области. Это касается не только военного дела, это касается общественной, политической жизни. Формат только отстраивается, мы будет опираться на опыт, ваши подсказки и советы. Вместе будем эту программу реализовывать», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

По материалам donland.ru

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Время Героев Год защитника Отечества Ростовская область Юрий Слюсарь
Таганрогская правда
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