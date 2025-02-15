На Дону чиновник запросил 2 млн рублей за подключение автомойки к водоснабжению

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении инженера отдела по надзору и контролю за капитальным ремонтом шахтинского Водоканала и местного предпринимателя, которые обвиняются в получении взятки и посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Ростовской области. Как выяснилось, сотрудник Водоканала через знакомого предпринимателя получил взятку в размере двух миллионов рублей за подключение вводимой в эксплуатацию автомойки к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения.

Фигуранты были задержаны в момент передачи денег. Сейчас ведется расследование, устанавливаются иные возможные эпизоды преступной деятельности.

Ранее мы рассказали, что в больнице Ростовской области хирурга задержали за взятку.

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