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На Дону бывших сотрудников районной администрации осудили за взятку

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В Ростовской области суд вынес приговор бывшему заместителю главы администрации Советского района и старшему инспектору, которые в зависимости от степени участия признаны виновными в получении взятки и посредничестве во взяточничестве.

Новости Ростовской области

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в ходе судебного разбирательства установлено, что замглавы получил взятку в размере 150 тысяч рублей при посредничестве старшего инспектора администрации от подрядчика. Деньги предназначались за подписание актов выполненных строительно-монтажных работ внутрипоселковой дороги в станице Советской.

«Однако указанные работы в полном объеме завершены не были», — пишет источник.

Суд приговорил бывшего замглавы районной администрации к 4 годам лишения свободы, а посредника – к 3 годам лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области инспектора ДПС уволили за получение взятки.

Фото rostov.sledcom.ru  

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Таганрогская правда
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