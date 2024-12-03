На Дону директор центра занятости забирала премии своих подчиненных

Руководителя службы занятости Гуково, уже бывшую, будут судить.

В Ростовской области бывший директор центра занятости населения города Гуково предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщает региональный следком.

По версии следствия, в период с 2018 по 2022 год обвиняемая, неоднократно требовала с подчиненных передать ей часть денег, полученных ими в качестве премий. Сотрудники службы занятости, опасаясь наступления неблагоприятных последствий по службе, передавали ей требуемые суммы. Общая сумма полученных бывшим директором центра занятости денежных средств составила 299 тысяч рублей, сообщает ведомство.

В период следствия фигурантка находилась под домашним арестом. Сейчас ее дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

Фото: следком по РО