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На Дону будут судить женщину, зарезавшую в пьяной драке соседа по общежитию

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В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летней женщины, которая обвиняется в убийстве своего соседа.

Новости Ростовской области

По данным следствия, в сентябре 2023 года женщина находилась в Каменске-Шахтинском, в общежитии, расположенном по ул. Ворошилова, где распивала спиртные напитки с соседом. Между собутыльниками возникла ссора, после чего фигурантка набросилась на 33-летнего мужчину и нанесла ему множественные удары ножом в туловище. От полученных колото-резаных ранений пострадавший скончался на месте происшествия.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемая полностью признала свою вину. В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщает пресс-служба донского СКР.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Фото rostov.sledcom.ru

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Таганрогская правда
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