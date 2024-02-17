На Дону будут судить рецидивиста, до смерти избившего знакомого

44-летний ранее судимый житель Дона в состоянии алкогольного опьянения избил своего 39-летнего знакомого. Инцидент произошел в Милютинском районе Ростовской области.

По данным следствия, обвиняемый находился по месту жительства в домовладении, расположенном в хуторе Юдин Милютинского района.

В состоянии алкогольного опьянения фигурант вступил в конфликт со своим знакомым и нанес ему множественные удары руками по голове и туловищу. От полученных телесных повреждений мужчина через несколько дней скончался, — сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Расследование уголовного дела в отношении 44-летнего мужчины завершено. Он обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый полностью признал свою вину. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что ранее мужчина был судим за аналогичное преступление.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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