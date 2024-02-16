В Ростовской области мужчина задушил свою мать

О совершенном в пылу ссоры преступлении он сам сообщил соседям.

В Красном Сулине возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего местного жителя по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает региональный следком.

По версии следствия, 12 февраля подозреваемый, находясь у себя дома, в поселке Первомайском, в ходе бытовой ссоры задушил свою 82-летнюю мать. О содеянном мужчина сообщил соседям, которые вызвали на место происшествия полицию.

В ходе допроса подозреваемый полностью признал вину в инкриминируемом ему преступлении. Он был заключен под стражу.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в сообщении.

Фото: следком по РО