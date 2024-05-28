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На Дону будут судить местного жителя за публикацию нацистских символов в соцсети

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Фигурант повторно разместил в Telegram запрещенные видеозаписи.

Новости Ростовской области

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в публичной демонстрации запрещенной нацистской символики.

В частности, в октябре 2023 года обвиняемый, являясь администратором Telegram-канала, разместил в публичном доступе видеозаписи с изображением нацистской символики и атрибутики. Ранее, в августе 2023 года, фигурант уже был наказан административно за аналогичных противоправные действия.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Фигуранту грозит до четырех лет колонии или штраф до 1 млн рублей.

Фото: следком по РО

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Таганрогская правда
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