На Дону будут судить двух чиновников по делу о взятках за сдачу водительских экзаменов

В Сальске Ростовской области завершено расследование уголовного дела о получении взяток за успешную сдачу экзаменов водителями.

В получении взяток обвиняется заместитель начальника отдела разрешительной деятельности Ространснадзора по ЮФО. А преподавателя одной из частных автошкол будут судить за посредничество во взяточничестве.

По данным следствия, чиновник Ространснадзора неоднократно получал взятки в сумме от 30 до 150 тысяч рублей при посредничестве преподавателя автошколы. Мзду фигуранты брали за успешную сдачу водителями, перевозящими опасные грузы, экзаменов, а также — за выдачу свидетельств на грузовые перевозки.

«В ходе расследования уголовного дела один из фигурантов признал вину в совершенных преступлениях и заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве», — сообщает пресс-служба донского СКР.

Оперативные мероприятия по уголовным делам проводили сотрудники УФСБ России по Ростовской области.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Фото из архива