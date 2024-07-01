На Дону более 100 га пшеницы уничтожено во время пожаров

На полях Ростовской области с начала уборочной компании огнем уничтожено уже более 100 гектаров пшеницы, сообщает региональное ГУ МЧС.

В сельхозугодьях региона произошло три пожара — в Мартыновском, Зимовниковском и Сальском районах.

В большинстве случаев причиной таких происшествий становится человеческий фактор — неосторожное обращение с огнём. Поэтому сотрудники МЧС проводят инструктажи для аграриев. Они напоминают о том, что поля необходимо разбивать поля на клети площадью не более 50 га, а между ними проводить прокос шириной 8 метров. К тому же на каждом поле должен дежурить трактор с плугом и с бочкой воды.

Сейчас тушение пожаров зачастую осложняет сильный ветер и обилие высохшей травы. Возникший из небольшой искры огонь может мгновенно распространится на большие площади. Напоминаем, что в регионе действует особый противопожарный режим, запрещены любые выжигания сухой растительности и разведение костров.

Фото ГУ МЧС по РО