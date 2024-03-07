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На Дону бойца ВСУ осудили за попытку убийства военнопленного

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Южный окружной военный суд вынес приговор гражданину Украины Дмитрию Евгану, который признан виновным сразу по нескольким статьям УК РФ – в покушении на убийство, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, насильственном захвате власти и применение запрещенных методов ведения войны.

Новости Ростовской области

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области, фигурант заключил контракт о прохождении воинской службы и был направлен в учебный центр вооруженных сил Украины. Полученные навыки мужчина применял, участвуя в военных операциях с целью насильственного захвата власти на территории Донецкой Народной Республики.

В марте 2022 года на территории завода «Азовмаш» в Мариуполе он нанес множественные ранения штык-ножом военнопленному, служившему в Вооруженных Силах Донецкой Народной Республики. Боец не погиб только потому, что ему была оказана медицинская помощь своевременно прибывшими военнослужащими ДНР.

Суд приговорил фигуранта к 20 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остальных – в исправительной колонии строгого режима, — пишет источник.

Уточняется, что пока приговор не вступил в законную силу.

Фото  yovs.ros.sudrf.ru

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Таганрогская правда
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