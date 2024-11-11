На Дону благодаря привлечению инфраструктурных бюджетных кредитов введено 272 тыс. кв. м жилья

По этому показателю Ростовская область находится в тройке регионов — лидеров Южного федерального округа. Данными поделился вице-премьер Марат Хуснуллин. Всего же, по его словам, в ЮФО дополнительно введено уже более 1,8 млн кв. м жилья, создано около 6,8 тыс. рабочих мест, привлечено свыше 175,5 млрд рублей инвестиций.

«Южный федеральный округ является важным экономическим, культурным, туристическим центром, поэтому повышать его привлекательность необходимо комплексно — как для местных жителей, так и для туристов. Социально-экономическое развитие регионов юга России уже набрало хороший темп, в этом в том числе помогает механизм инфраструктурных бюджетных кредитов. Реализация таких проектов способствует и развитию других отраслей», — подчеркнул зампред Правительства России.

В свою очередь, по словам федерального министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, за время действия программы инфраструктурных бюджетных кредитов в шести регионах юга России, которые их взяли, ввели 28 объектов. При этом более 67% из них приходится на инженерно-коммунальную инфраструктуру.

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