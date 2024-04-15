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На Дону адаптацией мигрантов будет заниматься специальная структура

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Областная межведомственная комиссия создана решением губернатора.

#Официально

На Дону создана областная межведомственная комиссия по вопросам содействия социальной и культурной адаптации мигрантов. Об этом со ссылкой на заместителя губернатора Ростовской области Михаила Корнеева сообщила пресс-служба регионального правительства.

Соответствующее постановление, утверждающее положение о комиссии и ее состав подписал глава региона Василий Голубев. В сообщении говорится, что это будет постоянно действующий коллегиальный совещательный орган при правительстве Ростовской области.

В задачи комиссии будет входить обеспечение взаимодействия органов власти всех уровней с общественными объединениями и организациями по вопросам адаптации мигрантов. В частности, реализация мер, направленных на обеспечение «конструктивного приспособления иностранных граждан к новым для них условиям жизни и общественным отношениям, стимулирующих их правопослушное и культурно-адекватное поведение в российском обществе».

Первое заседание комиссии по вопросам адаптации мигрантов состоится в ближайшую пятницу, 19 апреля.

Фото: Изображение от freepik

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мигранты новости Ростовская область
Таганрогская правда
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