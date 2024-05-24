На Дону 200 пар заключили брак сегодня, 24.05.24

В «красивую» дату больше всего молодоженов оказалось в Ростове, Таганроге и Новочеркасске.
Сегодняшний день с «красивой» датой — 24.05.24 — выбрали днем своего бракосочетания 200 донских пар, сообщает правительство Ростовской области.
Больше всего браков заключено в Ростове-на-Дону, Таганроге и Новочеркасске – 85, 15 и 11 пар соответственно узаконили свои отношения. Среди сельских муниципальных образований максимальное количество браков было зарегистрировано в Аксайском и Октябрьском районах, говорится в сообщении.
Всего же, более 7000 пар узаконили свои отношения, рассказала начальник управления ЗАГС Ростовской области Ольга Исаенко.
Фото: donland.ru
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