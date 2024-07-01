В Ростовской области передано в суд уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, ставшего виновником ДТП, в результате которого погиб 6-летний малыш. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Происшествие случилось в мае нынешнего года в Ростове на улице Пролетарской. Подросток, не имеющий права управления автомобилем, сел за руль «ВАЗ 2106». Он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, наехал на бордюр, после чего машина перевернулась. После этого фигурант покинул место аварии. В результате ДТП 6-летний пассажир автомобиля получил телесные повреждения, от которых скончался в медицинском учреждении.

Сейчас подросток обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б, в» ч. 4 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. До суда ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Фото rostov.sledcom.ru