На Дону 15 тысяч выпускников скоро станут абитуриентами

28 и 29 июня в Ростовской области проходят выпускные вечера. В этом году со школой прощаются около 15 тысяч донских юношей и девушек. Уже в ближайшее время они сменят статус выпускника на абитуриента, а позже станут студентами.

Что касается России в целом, то в этом году школу заканчивают более 2,3 млн девяти- и одиннадцатиклассников. С завершением важного этапа в жизни, выпускников поздравил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что будущих студентов ждут свыше 1,2 тыс. вузов и 3,8 тыс. колледжей.

«Совсем недавно Президент Владимир Путин утвердил приоритетные направления научно-технологического развития и перечень важнейших наукоемких технологий. Они показывают, какие векторы будут наиболее важными для нашей страны в ближайшие годы, и помогут сориентировать выпускников выбрать действительно нужное направление», – отметил заместитель председателя Правительства РФ.

Сегодня в число приоритетных направлений научно-технологического развития России вошли специальности, которые связанны с энергетикой, медициной, сельским хозяйством, информационной безопасностью, климатом, транспортом, связью, образованием.

Дмитрий Чернышенко добавил, что востребованную рабочую специальность можно освоить по федеральному проекту «Профессионалитет». Так, например, студенты колледжей проходят программы обучения, созданные совместно с работодателями. Получают опыт и затем могут устроиться в ведущие отраслевые компании.

Фото: пресс-служба Правительства РФ