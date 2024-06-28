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На Дону 1,4 млрд рублей направят на строительство водопроводов

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В Ростовской области в 2024 году собираются окончить строительство объектов водопроводного хозяйства в Неклиновском, Цимлянском и Аксайском районах, сообщает официальный портал донского правительства.

Новости Ростовской области

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Всего на эти цели направят более 1,4 млрд рублей, из которых более 880 млн рублей – деньги, выделенные региону из Фонда национального благосостояния, и около 543 млн рублей – из бюджета области.

Все объекты находятся в разной степени готовности. К примеру, в Цимлянске она составляет 59,9%. Там строят водозабор и очистные сооружения.

В Аксайском районе темпы выше – объект готов на 77,4%. Построено 52,73 км водовода. Идут работы по выносу линий электроснабжения в хуторе Ленина, а также монтаж насосного оборудования, укладка внутриплощадочных сетей и строительство водоносной станции в хуторе Истомино.

Хуже обстоят дела в хуторах Мержаново и Морской Чулек Неклиновского района.

«Из-за некачественной работы подрядной организации завершение объекта водоснабжения перенесено на 2024 год. На реализацию проекта из областного бюджета дополнительно выделено свыше 29 млн рублей. Сейчас  готовность объекта составляет 89%», — сообщил замминистра ЖКХ Михаил Полухин.

Кроме того, ведутся работы в Азовском районе. Там реконструируются сети водоснабжения поселка Овощного, готовность второго этапа — 93%.

В хуторе Хапры Мясниковского района работы на очистных сооружениях завершены на 86%. Сейчас проект корректируется и будет завершен в 2025 году. 

А вот в селе Самбек Неклиновского уже построены и введены в эксплуатацию очистные сооружения и разводящие сети. Качественной водой обеспечены более 2000 жителей, школа, два детсада, сельхозпредприятие и музейный комплекс «Самбекские высоты». Также в районе проложен подводящий трубопровод сырой воды, построены очистная и насосная станции, склад реагентов, локальные очистные сооружения дождевой канализации.

Фото donland.ru

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новости Ростовская область строительство водопроводов
Таганрогская правда
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