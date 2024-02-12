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На Дону 125 тысяч человек остаются без электроснабжения

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По данным на вечер 12 февраля, в Ростовской области восстановлено более 1800 объектов электроснабжения.

Новости Ростовской области

Отключенными остаются порядка 125 тысяч потребителей в 232 населенных пунктах, а также 1,4 тысячи трансформаторных подстанций и более 350 линий электропередачи. Такие цифры привели сегодня, 12 февраля, на заседании оперштаба в донском правительстве.

В аварийно-восстановительных работах задействована 171 бригада. Донских энергетиков усилили бригадами из соседних регионов, работают 567 специалистов и 211 единиц техники, — рассказал заместитель губернатора Игорь Сорокин. — Продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения на 12 котельных в Цимлянском районе и городе Шахты, а также на водопроводной насосной станции «Дувановские резервуары». В скором времени её подключат к резервному источнику питания.

Особое внимание уделено оперативному восстановлению электроснабжения социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения, для этого установлено более 60 резервных источников питания.

В работе по ликвидации последствий непогоды задействованы представители Минприроды региона, департамента по ЧС Ростовской области, а также МЧС.

В настоящее время специалистам удалось практически вдвое сократить количество аварийных ситуаций, но положение остаётся напряжённым. Энергетиками работы проводятся и будут проводиться круглосуточно до полного восстановления электроснабжения потребителей, — подчеркнул Игорь Сорокин.

Фото Россети ЮГ

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Таганрогская правда
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