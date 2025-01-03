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На Дону 1 января появились на свет 85 малышей

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В Ростовской области в первый день 2025 года появилось на свет 85 малышей. 14 из них — в областном перинатальном центре, причем первой родилась двойня.

Новости Ростовской области

Как сообщает официальный портал донского правительства,  в 2024 году в нашем регионе родилось более 32 тысяч детей. В том числе 351 двойня и четыре тройни.

«Более 700 малышей появились на свет с помощью экстракорпорального оплодотворения. Всего в прошлом году в Ростовской области было выполнено около 2000 программ ЭКО», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что в декабре в перинатальном центре Ростовской области за неделю родились две тройни.

Изображение от freepik

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Таганрогская правда
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