В перинатальном центре Ростовской области за неделю родились две тройни

Все шесть новорожденных находятся под круглосуточным наблюдением докторов областного перинатального центра. Малыши набирают вес и вместе с мамами готовятся к выписке.

Первая тройня появилась в медучреждении у жительницы Аксайского района – женщина родила троих сыновей массой в 1790, 2350 и 2270 граммов. В этой семье есть старшая дочка.

Через несколько дней еще в одной семье родились две девочки и мальчик – по 1250, 1480 и 1900 граммов.

«Эти роды было экстренными, дети появились на свет раньше срока. Сейчас их здоровье не вызывает опасений», — приводит портал донского правительства слова главного врача областного перинатального центра Максима Уманского.

Всего за время работы областного перинатального центра здесь родились 68 троен и 4000 двоен.

Фото: donland.ru