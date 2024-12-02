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В перинатальном центре Ростовской области за неделю родились две тройни

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Все шесть новорожденных находятся под круглосуточным наблюдением докторов областного перинатального центра. Малыши набирают вес и вместе с мамами готовятся к выписке.

Новости Ростовской области

Первая тройня появилась в медучреждении у жительницы Аксайского района – женщина родила троих сыновей массой в 1790, 2350 и 2270 граммов. В этой семье есть старшая дочка.

Через несколько дней еще в одной семье родились две девочки и мальчик – по 1250, 1480 и 1900 граммов.

«Эти роды было экстренными, дети появились на свет раньше срока. Сейчас их здоровье не вызывает опасений», — приводит портал донского правительства слова главного врача областного перинатального центра Максима Уманского.

Всего за время работы областного перинатального центра здесь родились 68 троен и 4000 двоен.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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