На Дону 1 апреля начинается весенний призыв

В прошлом году ряды Российской армии пополнили около 9 тыс. донских призывников.

В Ростовской области с 1 апреля по 15 июля будет проходить весенняя призывная кампания на военную службу. Инструкторско-методические сборы по всем оргвопросам уже состоялись, в них приняли участие заместитель главы региона Вадим Артемов, военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров, представители муниципальных призывных комиссий, ДОСААФ, медики.

На территории региона будет работать областная призывная комиссия и 62 призывные комиссии в муниципальных образованиях. Одной из основных задач кампании остается организация подготовки граждан, подлежащих призыву на военную службу, по военно-учетным специальностям в образовательных организациях регионального отделения ДОСААФ России. Курсанты должны завершить обучение и сдать экзамен Государственной инспекции безопасности дорожного движения до завершения призывной кампании, говорится в сообщении правительства Ростовской области.

В 2023 году ряды Российской армии ряды ВС РФ пополнили порядка девяти тысяч донских призывников, большая часть из них проходят службу в частях, расположенных на территории Южного военного округа.

Фото: donland.ru (из архива)