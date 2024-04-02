Вчера вечером, 1 апреля, на трассе в Ростовской области в результате столкновения с рейсовым автобусом погиб водитель легкового автомобиля, сообщает отдел пропаганды регионального УГИБДД.

Авария случилась около восьми часов вечера на 30 км автодороги «Волгодонск-Зимовники». По предварительной информации, 64-летний водитель автомобиля «LADA Granta» выехал на встречную полосу. После чего врезался в рейсовый автобус «Hyundai», который следовал со стороны Волгодонска.

В результате ДТП водитель автомобиля «LADA Granta» скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее мы рассказали, что страшная авария произошла в центре Ростова.

Фото УГИБДД по Ростовской области.