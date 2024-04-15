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На донской трассе в страшной аварии один человек погиб и трое пострадали

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Вчера, 14 апреля, на трассе в Ростовской области произошло лобовое столкновение легкового автомобиля с грузовиком, в результате которого погиб один из водителей, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ростовской области.

Новости Ростовской области

Авария случилась в 11.10 минут на 159 км автодороги «Котельниково-Песчанокопское». По предварительной информации, 66-летний водитель автомобиля «Hyundai Solaris» при встречном разъезде выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой автомобиль «Faw-7066» с прицепом, который от удара опрокинулся.

В результате ДТП водитель «Hyundai Solaris» был доставлен в больницу, где в течение часа от полученных травм скончался. Двум его пассажирам оказана разовая медицинская помощь. Также госпитализирован водитель автомобиля «Faw-7066».  

Фото УГИБДД по Ростовской области

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Таганрогская правда
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