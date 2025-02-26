На донской трассе легковушка насмерть сбила неизвестную женщину

Рано утром 26 февраля на трассе в Ростовской области неизвестная женщина погибла под колесами отечественной легковушки. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Происшествие случилось в пятом часу утра на 2 км автодороги Ростов-Азов. По предварительной информации, 34-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21124» ехал со стороны Ростова. Вероятно, в темноте он не заметил женщину, личность которой устанавливается, и сбил ее.

В результате происшествия женщина от полученных травм скончалась.

«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге водитель иномарки «не заметил» стоящий автомобиль.

Фото Госавтоинспекции РО