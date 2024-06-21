На донской телебашне 22 июня загорится «Свеча памяти»

22 июня в Ростовской области на телебашне будет включена архитектурно-художественная подсветка, сообщает официальный портал донского правительства.
Изображение свечи и надпись «22 июня — День памяти и скорби» появится на телебашне с 21.00 до 00.00.
Кроме того, бегущая стока, посвященная дате, когда Германия напала на Советский Союз, появится на фасаде «Ростов Арены». Увидеть ее можно будет в вечернее время – с 20.00 до 00.00.
В донском регионе в рамках Дня памяти и скорби проходит ряд мероприятий. В их числе церемония возложения венков и цветов к мемориальному комплексу «Павшим воинам», всероссийские акции «Свеча памяти» и «Огненные картины войны».
Фото donland.ru (из архива)
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