На донской телебашне 22 июня загорится «Свеча памяти»

22 июня в Ростовской области на телебашне будет включена архитектурно-художественная подсветка, сообщает официальный портал донского правительства.

Изображение свечи и надпись «22 июня — День памяти и скорби» появится на телебашне с 21.00 до 00.00.

Кроме того, бегущая стока, посвященная дате, когда Германия напала на Советский Союз, появится на фасаде «Ростов Арены». Увидеть ее можно будет в вечернее время – с 20.00 до 00.00.

В донском регионе в рамках Дня памяти и скорби проходит ряд мероприятий. В их числе церемония возложения венков и цветов к мемориальному комплексу «Павшим воинам», всероссийские акции «Свеча памяти» и «Огненные картины войны».

Фото donland.ru (из архива)