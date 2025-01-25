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На донских полях взошло около 90% озимых культур

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В Ростовской области продолжается мониторинг состояния посевов озимых культур и подготовка к весеннему севу.

Новости Ростовской области

В целом посевная площадь под озимыми зерновыми культурами на Дону составляет почти 2,9 млн гектаров.

«Согласно оперативной информации, на сегодня озимые взошли на площади 2,51 млн гектаров или 88% от всех посевов», — сообщил заместитель губернатора Ростовской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский.

На юге России, не исключая и Ростовскую область, в январе фон температуры воздуха был на 2–7 градусов выше нормы зимнего периода.  Местами в приазовских, южных и центральных районах в дневные часы у озимых продолжается слабая вегетация. И сейчас работа агрономов сосредоточена на озимом поле.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия также отмечают, что донские аграрии продолжают заготовку семян яровых культур для весеннего сева. По последним данным, из необходимых 130 тысяч тонн уже заготовлено более 62 тысяч, то есть порядка 48%.

«Подготовка семенного материала и проверка его качества ведутся в соответствии с рабочим графиком агропредприятий», — сообщает donland.ru.

Фото: donland.ru.

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Таганрогская правда
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